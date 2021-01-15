Популярная певица Светлана Лобода покорила поклонников смелым платьем

Как передает Politeka.net, артистка разместила совместное фото с бизнес-вумен Мариной Актон в микроблоге "Инстаграм". Сама она надела весьма необычное белое платье, собранное из узоров и коротких нитей поверх прозрачной ткани, короткая "юбка" практически не прикрыла ноги, а элегантные туфли на высоких каблуках сделали Светлану еще стройнее. Голову звезда украсила оригинальным украшением из камней, которое прекрасно дополнило образ.

Лобода положила руку на плечо своей спутнице, которая появилась в кадре в коротком стильном платье с черным верхом, обнажившим плечи, и белой юбкой. Марина сверкнула стройными ножками и украсила их сапожками с блестящим декором. Изюминкой образа мамы стало серебристое ожерелье на шее и завитые длинные волосы.

"Ничего личного, исключительно реклама", - подписала Светлана Лобода.

Пользователи социальной сети в комментариях засыпали красоток приятными комплиментами и похвалили за честность:

"Света, вы просто огонь. Хочу сделать обзор на ваше руководство по уходу за кожей"; "На такую рекламу я готова смотреть вечно 😅❣️"; "По-моему главное украшение тут Вы 😍, на шею уже никто не сможет посмотреть"; "Вы здесь такая красотка! Вам очень идёт такой макияж!👍"; "Образ нереальный😻🔥"; "Лобода - одно имя, а сколько наслаждений, глядя на эту красоту"; "Какая же ты красивая"; "Света точеная, как статуэтка".

Напомним, что Лобода показала загорелую маму-красотку в бикини, как сестры: "Теперь понятно, откуда..."

Как сообщала Politeka, Лобода в черном платье и с новой прической взбудоражила сменой стиля: "Это закос под Джей Ло!".

Также Politeka писала, что кучерявая Лобода сверкнула упругостями в мини-топе, засмущав самых стойких: «Прям Шакира!».