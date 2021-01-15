Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес очень зациклена на своем внешнем виде
Однако далеко не всегда артистка успевает привести себя в порядок перед концертами. В частности, некоторые поклонники отмечают, что в последнее время Лопес слегка поправилась и округлившиеся бедра уже сложнее скрыть под одеждой, учитывая то, как Лопес любит выделяться на публике.
Певица пропадает в спортзале часами, благодаря своему упорству и тренировкам Лопес даже в 51-год может похвастаться идеалньыми формами, однако в этот раз фанаты заметили, что звезда несколько поправилась и ее фигура округлилась.
Так как Лопес не любит диеты, она даже решила снова заниматься серфингом с веслом, чтобы разнообразить будни и сделать из более активными. Концертные фото с пышной фигурой Лопес не оставили сеть равнодушной:
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«Пожалуйста, больше меняйтесь; странно, что у нее все еще есть это; сколько труда каждый день вложено в это тело, однако иногда даже оно сдает; Кто твой заложник, что у вас с ягодицами?; Я просто не могу в это поверить; Я тоже хочу быть твоей заложницей, твоей красоты, Дженнифер ❤️; какие роскошные формы, кажется тебя даже стало больше».
Ранее Джей Ло решила расстаться с лишними килограммами довольно давно и еще после родов привела себя в порядок, занимаясь по специально разработанной методике её тренера Трейси Андерсон. В основу тренировок легли активные физические нагрузки — плавание, занятия на велотренажерах и бег.
Сейчас же артистка танцует на пилоне, занимается спортом с возлюбленным, развлекается на пляже и любит латиноамериканские танцы.
Напомним, что разгоряченная Дженнифер Лопес на тренировке засветила свои "ягодки" в откровенном топике: "Ого, какая поза".
Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес опьянила видом на пляже, засветив бюст: "Какая шоколадка".
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