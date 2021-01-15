Украинская певица Тина Кароль порадовала фанатов новым кадром с фотосессии

Звезда выложила фото в необычном образе на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net. Тина Кароль известна своими откровенными, порой даже провокативными нарядами с пикантными вырезами и декольте, но на этот раз она сфотографировалась в матово-черном обтягивающем костюме с капюшоном, который полностью скрыл ее роскошные волосы. Открытым осталось только лицо с завороженным взглядом, которое наполовину закрыто тенью.

"Мне нужен от тебя побег", - написала Тина Кароль в своем посте, можно предположить, что это строчка из ее новой песни.

Верные поклонники певицы вспомнили, что раньше уже видели строчки, которые постепенно складываются в стихи:

"Вау🔥 образ"; "Любовь"; "Какая крутая песня будет 🔥"; "скоро песню соберём ✌🏻🤩"; "Я скорее лёд, чем снег. Я не для твоих побед. Мне нужен от тебя побег... ну точно песня 🔥"; "Новая строчка из нового огня?"; "Огненная"; "Икона красоты"; "На такую "монахиню" я бы сходила в кинотеатр"; "Космическая!"; "Обожаю это фото"; "Какие подписи, неужели новая песня на подходе"; "Мона Тина?"; "я пропустила выход новой Монахини?"; "Зачем так пугать народ?"; "Ребус от Тины"; "Тина, вы были бы офигенно красивой Монашкой"; "Это отпад, девочки"; "В монастырь хахаха"; "Сколько же интриг"; "Бомба нереалка!"; "Мужики хотят, бабы завидуют".

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