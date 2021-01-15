Знаменитая американская певица Билли Айлиш впечатлила пухлыми губами на новом фото
19-летняя исполнительница, которая прославилась благодаря своему непривычному для эстрады образу, поделилась новым снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото певица продемонстрировала другую, на этот раз уже напечатанную фотографию. На ней Билли запечатлена крупным планом, глядя прямо в камеру.
Внимание к себе сразу привлекают непривычно большие губы певицы, которые на этом снимке выглядят непривычно пухлыми, будто звезда их совсем недавно увеличила.
В остальном же Айлиш осталась верна своему традиционному стилю. На ее лице минимум макияжа, а взгляд выглядит как всегда усталым и слегка суровым.
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«Я бы слизала горе прямо с твоих губ», - подписала кадр певица.
Поклонники певицы пришли в восторг от ее нового снимка и буквально засыпали Билли комплиментами.
«Восхитительная», «Что происходит?», «Моя челюсть упала на пол», «Красивая», «Почему ты такая горячая», - пишут люди в комментариях к посту.
Как мы писали ранее, Айлиш порадовала своих поклонников новым баловством.
На одной из фан-страничек в Инстаграм появилось свежее фото со звездой. Красотка сидела на заднем сидении автомобиля, облокотившись на стекло. Билли немного вылезла из машины, чтобы позировать на камеру.
Зеленоволосая красотка решила немного побаловаться и показала язык своим поклонникам.
Напомним, озорная Билли Айлиш устроила шалости на заднем сидении авто, кадры бесстыдства: «Горячая детка».
Как сообщала Politeka, дерзкая Билли Айлиш отбросила стыд, отшлепав себя прямо перед камерой: "ни капли стеснения".
Также Politeka писала, что Билли Айлиш отбросила стыд, засветив фигуру в открытом бикини: "Чертовски хороша!".