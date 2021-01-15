Обычно они выглядят не так

Знаменитая американская певица Билли Айлиш впечатлила пухлыми губами на новом фото

19-летняя исполнительница, которая прославилась благодаря своему непривычному для эстрады образу, поделилась новым снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото певица продемонстрировала другую, на этот раз уже напечатанную фотографию. На ней Билли запечатлена крупным планом, глядя прямо в камеру.

Внимание к себе сразу привлекают непривычно большие губы певицы, которые на этом снимке выглядят непривычно пухлыми, будто звезда их совсем недавно увеличила.

В остальном же Айлиш осталась верна своему традиционному стилю. На ее лице минимум макияжа, а взгляд выглядит как всегда усталым и слегка суровым.

«Я бы слизала горе прямо с твоих губ», - подписала кадр певица.

Поклонники певицы пришли в восторг от ее нового снимка и буквально засыпали Билли комплиментами.

«Восхитительная», «Что происходит?», «Моя челюсть упала на пол», «Красивая», «Почему ты такая горячая», - пишут люди в комментариях к посту.

Как мы писали ранее, Айлиш порадовала своих поклонников новым баловством.

На одной из фан-страничек в Инстаграм появилось свежее фото со звездой. Красотка сидела на заднем сидении автомобиля, облокотившись на стекло. Билли немного вылезла из машины, чтобы позировать на камеру.

Зеленоволосая красотка решила немного побаловаться и показала язык своим поклонникам.

Напомним, озорная Билли Айлиш устроила шалости на заднем сидении авто, кадры бесстыдства: «Горячая детка».

Как сообщала Politeka, дерзкая Билли Айлиш отбросила стыд, отшлепав себя прямо перед камерой: "ни капли стеснения".

Также Politeka писала, что Билли Айлиш отбросила стыд, засветив фигуру в открытом бикини: "Чертовски хороша!".