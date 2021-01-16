Популярная американская певица Билли Айлиш удивила фанатов очередным перевоплощением

Снимки с 19-летней звездой появились в фанатском Instagram-аккаунте.

Знаменитая певица Билли Айлиш засветилась перед своими поклонниками с "кислотными" волосами и "чертовскими" рожками.

Ради ярких кадров звезда из США решила воспользоваться специальным фильтром Instagram, который изменил Билли Айлиш цвет глаз и сделал ее губки более пухлыми.

Билли решила не сильно вычурно одеваться ради фотографий, и в кадре засветилась в обычной черной футболке.

"Посмотри на нее, она великолепна, я люблю ее", - говорится в подписи к опубликованным фотографиям в фанатском Instagram-аккаунте.

Публикация пришлась по душе поклонникам и они завалили 19-летнюю Билли Айлиш лайками.

Ранее мы рассказывали, как популярная певица Билли Айлиш порадовала своих поклонников новым баловством.

На одной из фан-страничек в Инстаграм появилось свежее фото со звездой. Красотка сидела на заднем сидении автомобиля, облокотившись на стекло. 19-летняя певица из США немного вылезла из машины, чтобы позировать на камеру.

Зеленоволосая красотка решила немного побаловаться и показала язык своим поклонникам.

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