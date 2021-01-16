Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала себя в естественном виде перед камерами

Дженнифер Лопес в 51 год может похвастаться эффектной внешностью и подтянутой кожей, которая выглядит весьма ухожено. Популярность Лопес продолжает расти, поэтому артистка решила также открыть собственный магазин с косметикой, над которой долгое время трудилась.

В этот раз в Инстаграм артистка также решила показать себя в домашнем виде – без макияжа и фотошопа, зато с маской на лице, которую Лопес восхваляет. Таким образом звезда решила показать, как на самом деле делает уходовые процедуры и что нуждается в увлажнении кожи.

«Я впервые публикую это полное видео, где впервые попробовала лимитованную маску !!! Спойлер ... мы решили не брать за них 10 000 долларов. 😂», - в шутку отметила Лопес, радуясь новому уходу за собой.

Пользователи сети восхитились образом звезды:

«Пожалуйста, не веди себя так, будто у тебя еще не было работы; Да! Со всеми твоими пластическими операциями? Конечно, ты хорошо выглядишь .. lol; Ты такая красивая с макияжем или без! 😍; Конечно, она делает ботокс. Ее лоб не двигался уже много лет. Замороженный. Она солгала об этом; Ну, я уверен, что со всем ботоксом любой беспорядок на лице будет хорошо выглядеть; Все это исчезнет после стирки; 😍 Естественная красота❤️; Да, но вам тоже был ботокс. Пожалуйста, будьте честны».

Мы также писали, что Дженнифер Лопес очень зациклена на своем внешнем виде.

Однако далеко не всегда артистка успевает привести себя в порядок перед концертами. В частности, некоторые поклонники отмечают, что в последнее время Лопес слегка поправилась и округлившиеся бедра уже сложнее скрыть под одеждой, учитывая то, как Лопес любит выделяться на публике.

Певица пропадает в спортзале часами, благодаря своему упорству и тренировкам Лопес даже в 51-год может похвастаться идеальными формами, однако в этот раз фанаты заметили, что звезда несколько поправилась и ее фигура округлилась.

Напомним, что разгоряченная Дженнифер Лопес на тренировке засветила свои "ягодки" в откровенном топике: "Ого, какая поза".

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес опьянила видом на пляже, засветив бюст: "Какая шоколадка".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес потрясла видом в красном бикини, кадры без фотошопа: "О боже!"