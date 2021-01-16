Новый выпуск второго сезона "Супермама" удивил поведением мамы перфекционистки, которая запрещает сыну трогать отполированные вещи

Так, в очередном выпуске второго сезона шоу, в четверке участниц, что поборются за почетное звание, оказались мама-перфекционистка, мама мотиватор, мама дизайнер и мама непоседа. Соперницы в этот раз отправились в дом мамы, которая превратила дом в идеально-стерильный, одержимая чистотой и порядком.

Наталья и Алексей счастливы в браке уже 19 лет, при этом женщина большую часть совместной жизни провела в декрете. У пары двое детей – 12-летний Никита и 17-летняя Лера.

Старшая дочь уехала на учебу в Польшу, периодически она звонит и пишет родителем и общается с ними по видеочату. Поэтому Наталья занимается только воспитанием сына-подростка и ведением домашнего хозяйства. Соперницы Натальи с первых минут были удивлены чистотой дома. При этом им показалось, что перфекционизм героини выходит за рамки разумного, ведь сыну женщины нельзя даже трогать чистый кран и микроволновку голыми руками. В собственной коме мальчику тоже расслабиться и отдохнуть нельзя – мама контролирует весь порядок в дома.

Наталья считает, что главное предназначение женщины – это быть хозяйкой, вкусно готовить и убирать, не забывая о муже. Соперницы посчитали, что от напора женщины дочь просто сбежала, а за жаждой уборки у Натали скрывается профессиональная нереализованность Натальи, которая всю нерастраченную энергию вложила в отполированные поверхности кухни.

Пользователи сети довольно бурно обсудили поведение женщины под видео с выпуском:

«"Женские обязанности", "мужские обязанности", мы растим дочь как "примерную жену, хорошую хозяйку и маму", "мужчине не обязательно себя самого обслуживать". Простите, чуть не блеванула🤢; хорошо что дочь свалила из этого сексисткого ада; Сочувствую героине, у неё большие психологические проблемы; люди с таким синдромом на западе считаются больными. им полагается лечение у психиатра; Мне уже жалко будущую жену сына этой женщины. Задолбает; Повезло дочке , что свалила в Польшу; Бедная ,будущая невестка!); Сексизм і ОКР... ну що ж... Маме на работу надо . У нее уже вынос мозга ,ювелирно, зубочисткой . Там психиатр нужен».

Напомним, участница реалити "Супермама" вынуждает сына выщипывать брови и делать бьюти-процедуры.

Как сообщала Politeka, участница реалити "Супермама" оставляет дома трехлетнюю дочь одну, а сама уходит танцевать тверк