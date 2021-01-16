Стало известно, как пенсии в Украине изменились за последнее время

Как передает Рoliteka.net, об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Согласно данным ПФУ, за последний квартал 2020 года размер пенсий вырос на 96,91 грн или на 2,8% (на 1 октября 2020 года средний размер пенсий составил 3 410,60 гривен).

Как известно, с 1 декабря 2020 у трех миллионов украинских пенсионеров увеличились выплаты - из-за того, что вырос размер прожиточного минимума. Так минимальная пенсия увеличилась с 1712 до 1769 грн.

За весь 2020 год средний размер пенсий вырос на 424,53 грн или на 13,8% (на 1 января 2020 года средний размер пенсий составил 3082,98 гривен).

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине всего насчитывалось 11 130 954 пенсионера. Средний размер выплаты составил 3 507,51 гривен.

Ранее сообщалось, что в Украине с 1 июля 2021 года максимальный размер пенсий увеличат на 850 гривен до 18 540, а в декабре до 19 340 гривен. Такие данные приведены в бюджете на этот год.

Доплата за каждый год стажа сверх нормы в июле увеличится с 17,69 до 18,54 грн, а в декабре – до 19,34 грн.

Минимальная пенсия с 1 июля составит 1854 грн, а с 1 декабря - уже 1934 грн.

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