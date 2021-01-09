Перерасчет прожиточного минимума потянет за собой изменения в выплате пенсий

Так, в Украине с 1 июля 2021 года максимальный размер пенсий увеличат на 850 гривен до 18 540, а в декабре до 19 340 гривен, передает News.finance.ua. Такие данные приведены в бюджете на этот год.

В это же время минимальная пенсия с 1 июля составит 1854 грн, а с 1 декабря - уже 1934 грн.

Доплата за каждый год стажа сверх нормы в июле увеличится с 17,69 до 18,54 грн, а в декабре – до 19,34 грн. Также важно отметить, что с 1 декабря с 2,4 до 2,6 тыс. грн увеличится гарантированный размер пенсии для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет.

Чтобы получить высокую выплату, нужно:

не менее 35 лет работать официально. За каждый отработанный год дают примерно 1% от расчетного заработка (он ниже фактической зарплаты);

получать только "белую" зарплату (тем, кто получает доплаты "в конвертах" не стоит надеяться на повышенную пенсию).

Напомним, с 1 декабря 2020 у трех миллионов украинских пенсионеров увеличились выплаты - из-за того, что вырос размер прожиточного минимума. Так минимальная пенсия увеличилась с 1712 до 1769 грн.

Ранее мы сообщали, что в Верховной Раде полагают, украинцам надо больше и дольше работать, чтобы получать достойную пенсию.

По словам главы комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, украинцам следует подготовиться к тому, что придется работать до тех пор, пока будет позволять организм. Более того, зарплата должна быть такой, чтобы было из чего откладывать себе на безбедную старость.

Напомним, что по две пенсии готовятся платить украинцам, кто и когда получит деньги: "Это будет прорыв!"

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