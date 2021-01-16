Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха показала, как проводит время на отдыхе
Видеоролики звезда опубликовала в своем Instagram.
Так, Виктория Смеюха призналась, что в ОАЭ она посетила концерт скандального российского рэпера Тимати, которого считают любимчиком Владимира Путина.
Певица решила открыть новую рубрику в своем микроблоге, в которой она будет публиковать кадры с выступлений других артистов.
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"Мне давно хотелось сделать что-то подобное! Моя новая и постоянная рубрика! Знакомьтесь - "Вика не на сцене", - написала она в микроблоге.
По словам Вики из "НеАнгелов", российский рэпер Тимати - звезда с многотысячной аудиторией, «пришкольными» текстами и особенной энергетикой.
Под несколько композиций Тимати украинская певица потрясла своими роскошными формами, а на видео можно еще увидеть, как она подпевала любимчику Путина.
"С удовольствием прониклась и потанцевала, спасибо! Оставайтесь на связи, совсем скоро мою новую рубрику ждет пополнение", - добавила Виктория Смеюха в своем микроблоге.
Но не всем поклонникам понравилась новая рубрика. Кто-то из пользователей стал гадать, на концерт какого исполнителя Виктория Смеюха потом отправится.
А были и такие, которые раскритиковали Вику из "НеАнгелов" за то, что она развлекалась в ОАЭ на концерте любимчика Владимира Путина.
"Ужас", "Когда это было?", "Почему концерт Тимати выглядит, как будто я в караоке пою его песни? Это реально хавают в Дубай?", "Смотреть и читать противно. Отписываюсь", "Вика, это твой выбор) Нравится, значит ходи на его концерты", - написали они под публикацией.
Напомним, Вика из "НеАнгелов" пошалила с любимым на курорте и поразила признанием
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