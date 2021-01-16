Известная модель Эмили Ратаковски до беременности поражала фигурой в самых трендовых бикини
Эмили является одной из мировых топ моделей – ее красотой восхищаются, образы копируют, а также миллионы поклонниц мечтают узнать секреты девушки по уходу за собой. На фото, представленных на фан-аккаунте, хорошо видно, что звезда и правда выглядит отлично, а также совсем не скрывает фигуру, ведь ее стройности можно только позавидовать.
В оранжевом бикини с простым дизайном Эмили выглядела отлично – минимум деталей и макияжа делают ее еще более привлекательной. По словам Эмили у нее очень выразительная внешность, так что здесь важно не переборщить с косметикой, причем духи Ратаковски также не любит, ведь ей нравится собственный аромат тела.
«Я получаю удовольствие от того, что раз в месяц хожу в корейский спа. Ты попадаешь во все эти различные бассейны. После них тебе наносят скраб для тела, и ты лежишь голой с 20 другими женщинами. Затем ты принимаешь душ. Мне нравится массаж акупрессуры», - рассказывала модель ранее.
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Также она отмечала, что ест полезные продукты и не исключает фаст-фуд, в то время как не ходит в тренажерный зал, главное просто активный отдых и прогулки.
Уходящий 2020 год стал для многих знаменитостей особенным, ведь молодые пара объявили о скорых пополнениях в семья. Так, супермодели Джиджи Хадид, Эльза Хоск, актриса Эмма Робертс и даже главные актеры из «Игры престолов» также объявили о пополнении. Не осталась в стороне от «бэби-бума» и супермодель Эмили Ратаковски.
Теперь она постоянно показывает, как изменилась за это время и как теперь выглядит ее округлившаяся фигура.
«Не могу дождаться этого малыша; выглядит зажигательно; Мальчик! С Новым годом 🎆; Да, королева❤️; Красота 💛; Любимое 😍😍; красивая мама, хорошо набрала 💛; с новым годом лучшую модель 😍😍; большая мама; Я буквально десяток раз сказал себе: «Эта женщина не может быть красивее». Теперь ты беременна, и я беру все это обратно; Авокадо атмосфера вроде».
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