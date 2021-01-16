Жена известного украинского певца Монатика Ирина поделилась фотографиями с семейного отдыха на Мальдивах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Ирины в соцсети.

Так, в аккаунте жены Монатика появились фото, как она вместе с мужем плавает на каяке.

При этом она отметила, что это не простой каяк - у него прозрачное дно, поэтому можно наблюдать все, что происходит под тобой в воде, пока ты плывешь.

"Всегда мечтала покататься на прозрачной чудо-лодке (Kayak). Было очень забавно и супер волнительно", - поделилась она впечатлениями.

Также она поделилась фотографией Монатика, который гребет на каяке.

"Какие же вы невероятные", "Замечательная семья", "Класс, суперский отдых!", "Хорошо вам оторваться!", "Очень кривые фото и красивая семья", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что фотографиями, сделанными во время плавания на каяке с прозрачным дном, поделился и сам Монатик. Он также рассказал, что их семья стала свидетелями невероятного зрелища - звездопада, когда все звезды отражались и в воде. Таким образом, казалось, что звезды повсюду - и на небе, и на земле.

Напомним, доволен Монатик впал в детство на Мальдивах, поразив неожиданным талантом: "папе 12+".

Как сообщала Politeka, фигуристая жена Монатика в купальнике с вырезом показала все свое великолепие: "бежит по волнам...".

Также Politeka писала, что жена Монатика в броском купальнике получила райское наслаждение прямо в воде: "Жизнь прекрасна!".