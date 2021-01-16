Все пошло не по плану

Евгений Кошевой из «Квартал 95» вместе со звездами украинского шоу-бизнеса насмешил звонком Павлу Зиброву

Как сообщает Politeka.net, Кошевой, Потап, Надя Дорофеева, Наталья Могилевская и Дмитрий Монатик собрались за одним столом в новом выпуске «Вечернего Квартала». Соответствующее видео появилось на странице канала «1+1» в Инстаграм.

Так, в короткой сценке артисты решили позвонить Павлу Зиброву по видеосвязи. Однако, певец не понял этого и приложил телефон к уху, продолжив общаться с собеседниками в таком виде.

Тогда Кошевой попросил певца опустить руку, что тот и сделал вместе с телефоном, засветив свои ноги и трусы.

«Так нормально?», - поинтересовался певец.

«Не нормально, вы сейчас трусы снимаете», - ответил Кошевой.

«Что ты говоришь? Трусы снимать? Я не понял, это что, какой-то прикол или что?», - рассмеялся в ответ Зибров.

«А у тебя были забавные случаи видеозвонков или такое можно увидеть только в «Вечернем квартале»?», - говорится в подписи к видео.

Украинцы тут же принялись комментировать увиденное. Впрочем, понравилось видео не всем.

«Это очень смешно», «У нас вся наша страна стала ,,,95-й квартал,,...Не смотрю уже два года», «Сегодня вечер будет веселым», - пишут люди.

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