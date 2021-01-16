Известная итальянская модель и актриса Моника Беллуччи показа яркое видео в стиле мюзикла

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Белуччи в соцсети.

Так, в аккаунте модели появилось видео, на котором она позирует на сцене в окружении мужчин.

"На сцене в парижском кабаре", - написала она в комментарии к видео.

На опубликованных кадрах можно увидеть яркие костюмы и образы в стиле 60-х годов, много перьев, объемные прически, что очень удачно подчеркивает темпераментный образ модели.

Вокруг Моники - множество молодых красавцев, которые носят ее на руках и позируют рядом с ней, а она загадочно улыбается.

В комментариях выражают восхищение красотой 56-летней модели, засыпая ее комплиментами.

"Невероятная", "Моя любовь", "Нереальная красота", "Женщина моей мечты", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что 56-летняя модель и актриса опубликовала фото, на котором предстала в весьма оригинальном вечернем платье с декольте и необычным бантом спереди. Моника Беллуччи дополнила образ длинными черными перчатками и объемной прической.

Напомним, что Моника Беллуччи окружила себя знойными красавцами, пустив в ход руки: «Ух, какая...».

Также Politeka писала, что Моника Беллуччи пленила пикантной позой, засветив кое-что интересное:"Шедевр".