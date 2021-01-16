Звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко публично пофлиртовала с самым богатым человеком в мире Илоном Маском

Популярная украинская актриса поделилась новыми забавными кадрами в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Булитко решила больше не скрывать чувств к известному богачу Илону Маску, который недавно был признан самым состоятельным человеком планеты.

Булитко показала, как делает маникюр, в котором явно проглядываются космические мотивы. Она уточнила, что специально выбирала такой дизайн, чтобы впечатлить владельца космической компании Маска.

«Когда делаю маникюр, то выбираю рисунок так, чтобы он предсказывал последующий месяц. Уже предвкушаю встречу с Илоном», - написала Булитко.

На этом она решила не останавливаться, и опубликовала еще и свое фото с подписью: «Даже оставлю свою фоточку для него. О! Илон!».

Впрочем, и этого артистке показалось мало. Она опубликовала еще одно фото, на котором позирует в блестящем топе и с розовыми волосами.

«Еще эту оставлю…А вдруг розовый – это его любимый цвет? Ну, и микрофон…Чтобы сразу видел и уже подготовил свои каламбурные шуточки, типа: «Сорву звезду для Звезды!», - написала артистка.

Отметим, что поклонники не смогли прокомментировать посты Булитко из-за отсутствия в разделе Сториз такой возможности.

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