Скандальная российская актриса Кристина Асмус откровенно рассказала, как решилась обрезать и покрасть свои натуральные светлые волосы

Бывшая жена Гарика Харламова всегда была известна как натуральная блондинка, которая, по собственному признанию, ни разу в жизни не красила волосы. Однако, не так давно звезда решилась на кардинальные перемены: подстриглась под каре и покрасила свой натуральный блонд в черный цвет.

Как сообщает Politeka.net, в новом посте актриса рассказала о том, как решилась на этот шаг.

«В общем, было предсказуемо, что большинство СМИ и комментаторов свяжут новый цвет волос с разводом. Но я покрасилась для съёмок. И поначалу самый популярный вопрос был - «Как ты на это решилась?!!». Отвечаю: Удивительно, но это было одно из самых легких решений в моей жизни! На него мне потребовалось максимум несколько секунд», - призналась Асмус.

Она добавила, что рада, что продюсеры предложили ей пойти на этот шаг и были против того, чтобы она использовала парик.

«У меня вообще очень часто спрашивают готова ли я меняться ради роли? Ребят, да мечтаю! Любой цвет волос, любая длина, хоть побриться налысо или сбрить брови)))) Сделать героине брекеты или сточить зубы, в конце концов. В этих трансформациях и есть самый кайф!», - добавила актриса.

Она поделилась фото, на котором позирует в первый день проекта, для которого ей пришлось покраситься. На ней спортивная одежда и черная кожаная куртка. Вместе со своими черными волосами актриса выглядит на снимке весьма сурово и непривычно.

Напомним, Асмус ошарашила неожиданным воссоединением с Харламовым: «Все наладится, и ему тяжело и…».

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