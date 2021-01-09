"Ужас, а не..."

Комик Гарик Харламов порадовал публику свежим фото, на котором появился не сам

Как передает Politeka.net, 39-летний юморист, бывший муж актрисы Кристины Асмус, опубликовал новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал, как и с кем проводит эти праздичные деньки.

Так, Харламов засветился вместе с другом и коллегой, актером Сергеем Буруновым в кинотеатре.

Последний обхватил голову Гарика руками, будто хотел "слепить" из него колобка. Дело в том, что именно Харламов озвучивал этого персонажа в новом сказочном мульфильме.

"Сходили, посмотрели ) колобок и водяной @sergeyburunovofficial отметились ) Последний Богатырь: корень зла шикарен 👍 Прекрасная сказка для всей семьи!", - сообщил в подписи комик.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, одним из первых пост "лайкнул" стриптизер Тарзан, муж певицы Наташи Королевой.

Также некоторые заподозрили Харламова в раннем лысении, спросив у него, почему он в последнее время часто носит кепку.

"Ну вы очень похожи на колобка, с вас же и срисовали персонаж???😂👍😍"

"Ужас🤦‍♀️, а не фильм"

"Конечно все фильмы, где ты снимался,для тебя шикарные!!🤣"

"Гаррик, да ты же, как колобок, прекрасен!!!🔥👏😍❤️"

"Брат, почему везде в кепке? Лысеешь?"

"Зачем ходить, посмотрели бы в зеркало, то же самое бы увидели )))"

"Вам надо было поменяться, колобок без усов, а водяной с ними😆👍"

Ранее мы писали, Асмус удивила кадром под елочкой с коробкой, полной средства для дезинфекции. Комментирующие сразу же предположили, что столь необычный подарок от Деда Мороза передал ей экс-супруг Харламов.

Напомним, Асмус обескуражила внешностью в образе роковой брюнетки, экс-жену Харламова не узнать.

Как сообщала Politeka, Асмус после развода с Харламовым решила избавиться от роскошных волос: "Самая неудачная...".

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