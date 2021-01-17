Морозы в Украине в воскресенье лишь усилятся, а в дополнение к ним на улицах ожидается сильный гололед
В большинстве областей страны 17 января температура будет ниже -10 градусов. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.
В частности, в западных регионах ночью ожидается от -12 до -14, а днем – от -6 до -8 градусов. На Юге ночные температуры также будут в пределах -12…-14 градусов, а днем столбики термометров покажут -7...-9 градусов.
В северных, восточных и центральных областях ночью ожидается от -16 до -18 градусов, а днем – от -12 до -14. Холоднее всего будет в Днепропетровской области, где температура днем опустится до -14…-16 градусов, а ночью – до -18…-20. Также особенно морозной будет ночь в Сумской области, где столбики термометров опустятся до -24.
В Киеве днем ожидается до -13…-15 градусов мороза, без осадков.
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Снег в воскресенье возможен только в самых западных уголках страны, на остальной территории – без осадков.
Кроме того, украинцев предупредили об ухудшении ситуации на дорогах. Ожидается, что из-за морозов на улицах образуется настоящий "каток". Так, пресс-служба КГГА предупредила киевлян о возможности гололедицы. Также ожидается, что ночью в столице температура упадет до -20 градусов.
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