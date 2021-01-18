Звезда покорила всех на мероприятии

Известная модель Белла Хадид из Victoria's Secret покорила формами без белья

Знаменитость нередко эпатирует публику откровенными образами и становится звездой разных мероприятий, пишет Politeka.net. Наряды красотки запоминаются надолго, а поклонники их постоянно вспоминают.

В этот раз фанаты разместили в одной из групп снимки, на которых Белла надела серебряный топик без белья. Длинная бахрома шевелилась от малейших движений, немного оголяя стройную талию и упругий живот.

Красотка предстала также в полосатых брючках, прекрасно севших на ее бедрах.

Сверху красотка надела длинный жакет, чтобы сделать образ немного скромнее.

Конечно, глубокое декольте привлекало взгляд, ведь из него искусительно выставился бюст.

Дополнен образ был различными украшениями, а также макияжем с акцентом на яркие губы.

"Мой ангел, это милое создание", - написала Хадид.

Пост собрал за несколько часов небольшое количество лайков и комментариев. Пользователи сети, как и автор оценили жаркий образ модели и написали ей приятные сообщения.

Ранее мы писали, что карьера Беллы Хадид в модельном бизнесе стала расти после того, как она сделала несколько пластических операций.

Хирурги, по состоянию на 2019 год, насчитали что молодая модель уже перенесла 150 операций и сделала различные косметологические инъекции.

Хадид изменила форму носа и губ, скул и удалила комки Биша и так далее.

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