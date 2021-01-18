Известная модель Белла Хадид из Victoria's Secret покорила формами без белья
Знаменитость нередко эпатирует публику откровенными образами и становится звездой разных мероприятий, пишет Politeka.net. Наряды красотки запоминаются надолго, а поклонники их постоянно вспоминают.
В этот раз фанаты разместили в одной из групп снимки, на которых Белла надела серебряный топик без белья. Длинная бахрома шевелилась от малейших движений, немного оголяя стройную талию и упругий живот.
Красотка предстала также в полосатых брючках, прекрасно севших на ее бедрах.
Сверху красотка надела длинный жакет, чтобы сделать образ немного скромнее.
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Конечно, глубокое декольте привлекало взгляд, ведь из него искусительно выставился бюст.
Дополнен образ был различными украшениями, а также макияжем с акцентом на яркие губы.
"Мой ангел, это милое создание", - написала Хадид.
Пост собрал за несколько часов небольшое количество лайков и комментариев. Пользователи сети, как и автор оценили жаркий образ модели и написали ей приятные сообщения.
Ранее мы писали, что карьера Беллы Хадид в модельном бизнесе стала расти после того, как она сделала несколько пластических операций.
Хирурги, по состоянию на 2019 год, насчитали что молодая модель уже перенесла 150 операций и сделала различные косметологические инъекции.
Хадид изменила форму носа и губ, скул и удалила комки Биша и так далее.
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