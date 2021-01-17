Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова снова решила проверить на прочность выдержку своих фолловеров

"Королева шпагатов" не сдержалась и покрасовалась перед зеркалом в синем купальнике.

Конечно, звезда бесконечных скандалов, не могла не поделиться пикантным фото на своей странице в Instagram, передает Politeka.net

Очередная провокационная публикация наверняка набрала бы массу комментариев, среди которых было бы немало едких и насмешливых. Однако Волочкова не дала возможность высказаться поклонникам, заранее отключив возможность комментировать ее посты. А высказаться есть о чем, вот что она написала в публикации под фото:

«Ну, вроде к спектаклю и дню рождения подхожу в форме.🤷‍♀️🩰 Просто много физической нагрузки, занятий, репетиций и практически отсутствие еды🥬🤷‍♀️🙈 Утром я ем пол-чашки постного острого овощного супа со шпинатом без соли. А вечером два вареных всмятку яйца.🥬 Иногда салатными листьями добавляю рацион. Плюс русская Баня , Купель и массаж! 👍🔥».

Ранее мы уже писали, что балерина покрасовалась голышом на морозе.

Волочкова залезла в купель, предварительно полностью раздевшись. Интимные места звезда прикрыла банным веником.

«Если в Купели нет льда, то его может заменить снежок», - подписала компрометирующий снимок она.

Напомним, что Волочкова расставила ноги перед молоденьким Дедом Морозом, кадр бесстыдства: "Новый год для взрослых".

Как сообщала Politeka, безбашенная Волочкова в одних стрингах устроила танец «падающего лебедя» прямо на улице: «Накидалась и сразу в…».

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