Украинская певица Оля Полякова сегодня празднует свой день рождения, показывая фото на Мальдивах

Популярная артистка сегодня празднует свой день рождения. Певица улетела с семьей на Мальдивы, где активно проводит время и веселится на пляже, каждый день устраивая фотосессии в бикини. В этот раз Полякова удивила фигурой в новом купальнике.

Рассказывая о планах на будущее, Оля заявила, что впервые в жизни не строила никаких графиков, ведь не знает, о чем мечтать, к чему стремиться, ибо прошлый год показал, как зыбки и самонадеянны наши планы.

«Потому это пост благодарности! !За настоящее, и прошлое которое привело к этому настоящему! Благодарность для меня ключевой момент в жизни, поняв силу благодарности человек открывает для себя невероятные возможности! А благодарить всегда найдётся за что! Спасибо!!! За тёплый день, за семью, за детей здоровых, живых родителей, карьеру, друзей, благодарных зрителей, роскошные песни,за возможность выходить на сцену, ездить по миру, смотреть в глаза любимых! За все спасибо! Делаем что делается, а будь , что будет! Спасибо всем! С днём рождения меня)))», - написала Полякова.

Вот что отвечают в сети, в том числе и коллеги Поляковой - знаменитая телеведущая Леся Никитюк и телеведующий Юрий Горбунов:

«С днём варенья, мы вместе сегодня празднуем день рождения🎉🥳🎊❤;Зачем себя так фотошопить??у меня малыш 6 лет Вас очень любит знает поёт ваши песни, спрашивает кто это?(нельзя столько Фотошопа...; Везения, здоровья, счастья!💐🍾🎉; Когда даже фотошоп не помогает 🙄😏; 😍 Шикарная самка; Генетика рулит!; жаль со спинки вы фото не добавили😊».

Напомним, после Рождества артистка со своей семьей уехали отдыхать на знаменитый курорт, но рассчитала свою норму и слегка поправилась. Она показала свою фигуру на откровенных фото, которые опубликовала в соцсети "Инстаграм".

Оля Полякова выбралась на побережье в ярко-желтом купальнике с цветочными узорами, который тесно обтянул ее выдающиеся формы, а широкая соломенная шляпа дополнила пляжный образ артистки. Во время прогулки певица опустилась на колени и порезвилась в страстной позе, взрыхлив песок. Затем Полякова поднялась на ноги и покрасовалась своей фигурой в полный рост.

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