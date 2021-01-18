17 января украинская певица Оля Полякова празднует день рождения

Суперблондинке сегодня исполнилось 37 лет.

Звездные коллеги поздравляют Полякову на страницах соцсетей. Среди тех, кто опубликовал пожелания была украинский фешн-фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк.

Так, на своей странице в Инстаграм Плакидюк написала теплые слова в адрес именинницы и обнародовала некоторые фотографии, передает Politeka.net

«Любовь моя! Сколько мы с тобой уже сняли и отквасили — и сколько еще снимем и отквасим!❤️ Сияй яркой звездой каждую секунду и заряжай своей королевской энергией всех вокруг, как умеешь только ты😘 С Днём Рождения!💫



Обожаю и делаю глубокий книксен, наша #королеваночи ❤️😜», - написала фотограф.

На одном из фото певица позирует в дерзком образе лежа на столе в красных латексных ботфортах на высоком каблуке и длинном платье. Артистка во всей красе демонстрирует свою гордость – длинные стройные ноги.

Фолловеры сразу же оставили восторженные комментарии под фото и присоединились к поздравлениям.

Напомним, что после Рождества артистка со своей семьей уехали отдыхать на Мальдивские осторова.

Сейчас певица активно проводит время и веселится на пляже, каждый день устраивая фотосессии в различных купальниках, которых она набрала полный чемодан.

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