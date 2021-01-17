Популярная украинская певица Ани Лорак, которая строит карьеру в России, засветилась в центре Киева

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, на которых позировала возле бутиков в центре украинской столицы. Лорак была одета в короткий пуховик и черные штаны. На голове у артистки не было головного убора. Шарф певица тоже не стала надевать. Кроме этого, на одном из фото она немного расстегнула куртку.

«Ох и мороз сегодня. Но прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась. Надеюсь, ваше воскресенье было таким же насыщенным и замечательным», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу отзывов о ее внешности, а также поздравили с приездом в Киев. Многих фанатов возмутило то, что певица была слишком легко одета для такой погоды.

«Хорошего времяпровождения в любимом городе!», «Каролина, вы такая красивая», «Вы такая счастливая. Киев - это огромная любовь», «а почему без шапки?», «Вау, как ты можешь быть такой красивой», «Холод собачий, а вы так налегке», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ани Лорак давно не давала концертов в Украине, зато активно гастролирует по российским городам.

Напомним, что растрепанная Ани Лорак напугала кардинальными переменами во внешности, фото облетело Сеть: "Совсем другая!".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак заинтриговала видом в домашнем халатике после возвращения на родину: жаркие кадры.

Также Politeka писала, что непохожая на себя Ани Лорак в одном халатике ошарашила видом в зеркале: «Сильно изменилась, стала…».