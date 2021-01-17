Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка вже давно втекла в Російську Федерацію, повернулася до Києва
По всій видимості, артистка занудьгувала по дому і вирішила відсвяткувати Старий Новий рік в рідних стінах. Про це свідчить геотег "Київ, Україна", який знаменитість поставила на фотознімку, оприлюдненому у себе в Instagram в розділі "сторіз", пише Politeka.net
У кадрі Ані Лорак з'явилася в світлому махровому халаті з гладко зачесаним волоссям і яскравим макіяжем на обличчі.
Співачка позувала біля дзеркала в гримерці, а поруч з нею стояла ваза з букетом білих троянд.
"Спасибі", - підписала поп-діва, вирішивши не уточнювати, від кого прийняла квіти, чим і заінтригувала своїх шанувальників.
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Однак вони не змогли обговорити даний знімок, так як в розділі «сторіз», як відомо, всі коментарі відключені.
Раніше ми вже писали, що Ані Лорак з шатенки перетворилася на платинову блондинку. Кароліна позувала в чорному реглані і темних обтягуючих штанях. Розпатлана співачка зібрала волосся в хвіст, подивившись в камеру телефону.
Варто відзначити, помітно, що на ній перуку, так як з-під світлого волосся біля шиї вибивалися її справжні.
"Що скажете?",- йдеться у підписі.
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