Популярна українська співачка Ані Лорак показала себе в халаті перед дзеркалом

Як повідомляє Politeka.net, зірка, яка вже давно перебралася жити і працювати в Росію, опублікувала новий пост у своєму Instagram.

У ньому Лорак поділилася свіжим фото, на якому вона, судячи з усього, відображена в гримерці. Співачка позує перед дзеркалом, уважно дивлячись на своє обличчя. Її макіяж виглядає готовим для сцени, проте з одягу на артистці-лише вільний халат.

У пості зірка розповіла про зйомки свого нового відео.

"Найсильніший сюжет для відео-особиста історія. Це не просто... Складно проживати і неможливо зіграти. Поділіться своїми переломними моментами в коментарях. Напевно, багато хто з нас проходив схожі етапи", - написала Лорак.

Її шанувальники тут же відреагували на свіжий пост. Деякі відзначили, що співачка на фото не схожа на себе.

"Ви знімаєте новий кліп? Удачі!", "Кароліна, головне будьте щасливі. Ми вас завжди підтримаємо", "Каролін, яка ви красива. Знімаєте щось нове?", "Яка красуня", "Кароліночка, яка ви красива. Чарівна, улюблена наша Діва. Сумуємо дуже сильно", "дорога Кароліна! Бажаю щоб ви завжди були щасливі!", "Сильно змінилася, і сильно стала самотньою, на обличчі жодної міміки щастя..... Нічого особистого, просто здалося", - пишуть люди в коментарях до фото.

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