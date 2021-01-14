"Слава богу, що це..."

Співачка Ані Лорак у новому іміджі збентежила публіку

Як передає Politeka.net, 42-річна артистка опублікувала свіжий кадр в "сторіз" в Instagram, на якому показала себе з новою зовнішністю.

Так, з шатенки співачка перетворилася на платинову блондинку. Кароліна позувала в чорному реглані і темних обтягуючих штанях. Розпатлана співачка зібрала волосся в хвіст, подивившись в камеру телефону.

Варто відзначити, помітно, що на ній перука, так як з-під світлого волосся біля шиї вибивалися її справжнє.

"Що скажете?",- йдеться у підписі. Перш ніж остаточно зважитися на досить сміливий експеримент, вона, мабуть, вирішила заручитися підтримкою публіки, або - зовсім відмовитися від цієї ідеї.

Фото Лорак облетіло Мережу. Користувачі гаряче обговорюють нову Кароліну. Варто відзначити, думки шанувальників розділилося: одні впевнені, що їй не варто перетворюватися в блондинку, інші ж тільки "за" зміни.

"Перука?😉або Фотошоп?💕 "- "Перука, це не пасує їй"

"Слава Богу, що це перука. Я вже спочатку злякалася, що Каро по-справжньому пофарбувалася. Їй категорично блонд не личить"

"Круто 👍 добре їй в блонді 🔥"

"Здорово"

"Зовсім інша! Але гарненькааааа!"

"Ого, красуня, блондинки завжди крутіше темноволосих страшил"

Раніше ми повідомляли, схудла Лорак приголомшила видом на "вилизаному" фото, де постала в обтягуючому костюмі: спокусливому топі і брюках із завищеною талією, а також з довгими прямими локонами.

"Неймовірна карколомна діва❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "карколомна Краса🖤 🖤 🖤", "зміна іміджу на користь не пішла. Стало гірше😞", - по-різному поставилися користувачі.

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