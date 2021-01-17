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Британская певица и модель Дуа Липа в откровенном наряде устроилась на полу в пикантной позе

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм поп-звезда опубликовала неоднозначное фото. Липа была одета в кожаный наряд, который состоял из обтягивающих штанов и тесного топа. Волосы красотки были распущены. Девушка разместилась на полу, приняв пикантную позу для фотосессии. Однако взгляды поклонников привлекло экстра-декольте звезды, которое выглядело очень горячо. Кулон на шее лишь привлекал внимание к бюсту певицы.

Стоит отметить, что на фото можно увидеть многочисленные татуировки артистки, которыми украшены многие участки ее тела.

За короткое время фото собрало более 600 тысяч лайков. В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Дуа! Мы тебя не заслуживаем!», «Королева», «Какая кошечка», «Ты выглядишь превосходно, Дуа Липа», «Идеальное фото», «Горячая крошка», - пишут пользователи сети.

25-летняя Дуа Липа стала популярной в Британии, но очень быстро ее песни стали слушать по всей Европе и в США. Сегодня певица невероятно популярна. В ее Инстаграм почти 60 миллионов подписчиков, а ее песни покоряют чарты и хит-парады.

Напомним, что взрывная Дуа Липа в кожаном платье с разрезами сразила наповал дерзкой красотой: «Просто космос».

Как сообщала Politeka, непредсказуемая Дуа Липа с новой стрижкой и в кружевах поманила к себе томной позой: "Кэти Перри?".

Также Politeka писала, что страстная Дуа Липа в платье с неприличными разрезами лишила мужчин спокойствия: "Вау, какой рельеф".