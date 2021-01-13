Відома співачка Дуа Липа показала себе в незвичайному запальному образі

На фото красуня позувала в штанях і бюстгальтері. Дуа вміло його закрила руками, що відразу і не помітиш його присутність. Як можна побачити, Нижня білизна виявилося частково прозорим. Липа спокусливо вигнулася, хвалячись бездоганністю на дивані. Поруч можна побачити столик, де стояли жовті квіти. Кадр вийшов дуже спокусливим і запальним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Лютнева дівчина @britishvogue за кадром одного з моїх улюблених знімків !! Отримайте копію, щоб отримати справжні смаколики", - написала зірка.

Фанати поставили кілька мільйонів лайків і написали коментарі:

"Дивно ... Мені подобається цей знімок!", "Я люблю тебе, ти красива", "Повір мені, я хочу справжні смаколики", "де сторона ностальгії за майбутнім", "чекаю нових пісень", "Красива дівчина", "Скажіть це, якщо ви сумуєте за нами своєї любові", " Кеті Перрі?".

Нагадаємо, відома британська співачка Дуа Липа вразила розкішною фігурою в сукні з розрізами.

Так, на опублікованих фотографіях Дуа Липа позує в сукні з делікатними розрізами, демонструючи розкішні і рельєфні форми в ефектному ракурсі. Доповнює образ знаменитість спокусливим поглядом, закинувши руки до голови.

Нагадаємо, Дуа Липа в пікантній позі перед дзеркалом безсоромно блиснула своїм багатством без білизни

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