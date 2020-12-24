Британська співачка і модель Дуа Ліпа звела з розуму новим концертним вбранням

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала кілька фото з концерту. Епатажна артистка постала в шкіряній сукні на бретельках. Наряд ідеально підкреслив її форми - пишні груди і тонку талію. Розріз на нозі додав перчинки образу. Волосся співачка, яка любить експериментувати з іміджем, залишила розпущеним. Образ доповнив яскравий макіяж зі стрілками.

У коментарях під постом Дуа залишили масу слів підтримки. Фотографії за короткий час оцінили понад 1,2 мільйона разів.

"Королева Косово", "спасибі за служіння нам в цьому році королева", "Моя крихітка", "ти така мила", "дуууже красиво"," люблю тебе, був такий гордий бачити все, що ти робиш!", "Просто космос", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що на фото потрапив момент, коли співачка виступала на сцені. Було видно, що вона співає щось зворушливе і чуттєве.

Раніше ми писали, що Дуа Ліпа побалувала шанувальників черговою порцією краси. 25-річна зірка поділилася студійними фото, на яких позувала в широких штанях і незвичайному топі на бретельках. Топ здивував занадто глибоким декольте. Волосся у зірки було розпущене.

Нагадаємо, що блискуча Дуа Ліпа в латексі виконала найсміливіші бажання шанувальників:"Моя королева".

Як повідомляла Politeka, зухвала Дуа Ліпа в леопардовому боді засвітила солодкі місця в колготках-сіточці:"така гаряча".

Також Politeka писала, що пристрасна Дуа Ліпа в прозорому вбранні зігнулася, позбавивши чоловіків спокою:"не можу дочекатися...".