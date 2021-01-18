Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес снимается в самых необычных фотосессиях

Глядя на Дженнифер Лопес, сложно поверить, что певице уже 50. Активная и энергичная знаменитость не ограничивает себя и постоянно занимается спортом. Певица и актриса начала свою карьеру в 90-х, почти 30 лет назад, и за это время ее внешность практически не изменилась. На фото, представленных на фан-аккаунте, отчетливо видно, что артистка и правда фактически не поменялась.

Фото 1998 года произвели на фанатов немало впечатление. Позируя в розовом атласном платье с кружевами на талии и боках, Лопес подчеркнула свою красоту и формы. Для большей пикантности, позировала Лопес без белья.

Стоит отметить, что кожа знаменитости в такой же хорошей форме, что и 23 года назад.

«Я всегда вспоминаю фразу: "До 25 лет вы имеете лицо, которое дал тебе Бог. После этого вы получаете лицо, которое заслуживаете", — отметила она. — Мне она кажется очень глубокой. Нужно хотеть быть красивой внутри, потому что это будет видно снаружи», - говорила не раз звезда.

Джей Ло ежедневно посещает спортзал и не пропускает занятия, также она исключила все вредное из рациона и отказывается от диет в пользу правильного питания.

Звезда не просто поет на сцене, но еще и танцует, она старается не сковывать себя одеждой. Таким образом артистка дает возможность фанатам разглядеть все особенности ее аппетитной фигуры, одевшись в облегающие наряды.

«Это лучшая королева👑; Бразилия ее просто обожает; Как можно не покориться этой королеве! 😩🔥; Так что это или бомба или пожар 💣пора одеться, королева❤; это то, что вы обнаружите, когда найдете в словаре слово «совершенство»; Красиво 😍❤️; красота; пожалуйста, тебе не 51 🗣; Я люблю тебя, Джен ❤; мне кажется, вы очень сильно следите за собой, даже бедра горят», - пишут фанаты.

Напомним, что разгоряченная Дженнифер Лопес на тренировке засветила свои "ягодки" в откровенном топике: "Ого, какая поза".

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес опьянила видом на пляже, засветив бюст: "Какая шоколадка".

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