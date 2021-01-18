Тина Кароль похвасталась содержимым декольте и нарвалась на критику

Украинская певица Тина Кароль в последнее время активно использует свое манящее тело, чтобы привлекать внимание публики. Но в последний раз ее очередной эксперимент с бездонным декольте вызвал бурю обсуждений в Сети и волну недовольства ее откровенным образом. К тому же поклонники заметили "недоразумение" в содержимом декольте звезды, пишет Politeka.net.

В своем сторис в Instagram певица похвасталась кадрами с гримерки, где она готовилась к появлению перед публикой. Стилисты и костюмеры усиленно работали над ее очередным образом, "поправляя перышки" на Тине.

Кароль в оригинальном синем платье стояла у зеркала, снимая на видео, как выглядит процесс подготовки к выступлению. Пока ее помощницы "колдовали" с декором на платье, поправляя его, фанаты могли в деталях рассмотреть фигурку звезды и все ее "прелести", которые практически выпрыгивали из глубочайшего декольте. Вырез на платье в очередной раз "засветил" ее грудь, но именно это и не понравилось поклонникам.

В Сети стали появляться комментарии, в которых фанаты увидели, насколько несовершенно тело Тины Кароль в самой аппетитной зоне. Они отметили, что певица хоть и заметно постройнела, но теперь слишком часто демонстрирует свое неприкрытое тело с помощью обтягивающих и откровенных нарядов.

Критику публики вызвала "приплюснутая" тканью грудь, создававшая впечатление "висящих блинов" вместо красивых округлых форм. К тому же, по мнению поклонников,"персики" Тины Кароль казались ассиметричными и не находились на одном уровне.

"Сейчас мода на висящие плоские блины или с какой целью с ней постоянно это делают? Уже десятое платье с такой проблемой", "А в чем идеал? Простите, одна грудь висит выше другой",- пишут фолловеры в комментариях под видео певицы.

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