"У кого есть даже незначительные симптомы..."

Украинцам следует делать тесты на китайский вирус, даже если у них симптомы обычных респираторных заболеваний

Такое заявление во время брифинга сделал глава МОЗ Максим Степанов.

По словам министра, сегодня у семейных врачей есть все необходимое – и ПЦР-тесты, и экспресс-тесты на антиген, а на территории страны действуют почти 2400 пунктов тестирования.

"Если вам требуется тестирование, обязательно, не ждите никого, идите и тестируйтесь. Все это бесплатно. У любого человека, у которого есть даже незначительные симптомы респираторного заболевания – не только китайский вирус, любые симптомы респираторного заболевания – можно пойти и сдать тест", – подчеркнул Степанов во время сегодняшнего брифинга.

Глава МОЗ также добавил, что бесплатно тест на китайский вирус могут сделать люди, которые контактировали с зараженными.

Отметим, что за последние сутки в Украине зафиксировано 3034 новых случаев заражения китайским вирусом. Жертвами вируса стали 67 человек, а победить недуг смогли 5236 человек.

По данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки было проведено 13427 тестов.

С начала пандемии китайского вируса в Украине офифициально зарегистрировано 1163716 случаев заражения.

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