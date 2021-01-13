После окончания январского локдауна украинцев может ждать другой карантин

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов 13 января.

Общенациональный карантин в Украине продлится как минимум до 28 февраля. А усиленный (локдаун или "карантин зимних каникул") – до 00:00 25 января. «Это такой режим», - отметил Степанов.

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По окончанию локдауна не нужно ждать, что ограничения отменят полностью.

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«Начиная с 25 января, будет карантин с другими ограничениями, с другим режимом. В частности, что касается нашей стратегии: мы хотим дальше вернуться к адаптивному карантину. Тогда, в зависимости от эпидемиологической ситуации, определяют тот или иной уровень ограничений», — сообщил глава Минздрава.

Степанов заверил, что продлевать нынешние ограничения не планируют.

«В таком режиме, который действует до 24 января, (продлевать — Ред.) нет мысли. Это должно быть логично и соответствовать законам эпидемиологии», — подчеркнул министр.

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Ранее Степанов подчеркнул, что украинцам не стоит надеяться на ослабление карантинных ограничений в ближайшее время. В условиях пандемии на это никто не пойдет. К тому же в других странах условия карантинов и так гораздо строже, чем в Украине.

Напомним, продление локдауна после 24 января, Степанов выступил со срочным заявлением: что ждет украинцев.

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