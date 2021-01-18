Лавина сошла на горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара

В пресс-службе МЧС России сообщили, что на горнолыжной трассе в момент схода лавины находились от 4 до 12 человек.

При этом в Сети пишут, что всего под снегом могли оказаться до 20 человек, в том числе несколько детей.

По предварительным данным под лавиной находятся два вагончика проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе.

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Также сообщается, что сейчас известно о четырех пострадавших.

«Проводится обследование тела лавины, работают спасатели», — сообщило МЧС.

Лавина сошла на высоте 2700 метров.

В экстренных службах сообщили, что спуск лавины был принудительным, но что-то пошло не так. К поискам пропавших подключилась спецтехника.

В Сети публикуют кадры с места происшествия.

По последним данным, двух человек уже вытащили из-под снега.

Ранее во время отдыха в горах Непала на группу туристов обрушилась огромная лавина.

По словам одного из путешественников, группа ночевала возле озера Капуче, которое считается самым низкорасположенным ледниковым озером в мире, а рано утром стала свидетелем впечатляющего природного явления.

Напомним, огромная лавина накрыла горнолыжный курорт, есть жертвы: кадры трагедии и новое предупреждение.

Как сообщала Politeka, не выходите на улицу, синоптики экстренно предупредили украинцев об опасности.

Также Politeka писала, что стихия обрушилась на Украину, море заледенело: кадры чарующих зимних пейзажей.