Скандальная российская актриса Кристина Асмус поразила забытым талантом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото с ледового катка. Кристина была одета в теплый комбинезон коричневого цвета. На ногах у нее красовались беленькие коньки. Артистка подняла ножку и встала в красивую стойку.

«Я была уверена, что это будет великий позор! Я ехала в машине и миллион раз представляла, как выйду на каток и сразу же упаду. Потом ещё раз. И ещё раз», - призналась Кристина, сообщив, что последний раз на коньки она вставала в 2014 году, когда принимала участие в «Ледниковом периоде».

По словам Асмус, тогда она проводила немного времени на льду, поскольку у нее была большая загруженность в кино и на спектаклях. Она была уверена, что не сможет снова быстро встать на коньки.

«Но не тут-то было! То ли страх не ложануться перед ребёнком, то ли ещё чего... Но я катилась! И норм вроде как! Ни разу не упала и даже снимать успевала)», - отметила актриса.

Кроме этого, Асмус поделилась видео, на котором каталась, держа на руках дочку Настю от Гарика Харламова. Получилось настоящее шоу в общественном месте.

В комментариях Кристине оставили массу отзывов о ее внешности и подзабытом таланте.

«Очень идёт тёмный цвет волос», «Скорее бы в блонд.. Не воспринимаю вас такой, гораздо старше смотритесь», «Это круто, но шапку лучше надевать», «Боже это волшебно», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кристина Асмус поразила сходством с эффектной блондинкой, в сети ахнули: «Одно лицо».

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