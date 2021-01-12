Відома російська актриса Христина Асмус показала свою рідну сестру, яка схожа на неї як дві краплі води

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актриса поділилася свіжим фото і розповіла кумедну ситуацію. Один з шанувальників запитав у Асмус, що за темненька дівчина сфотографувалася з нею. Але темненькою виявилася сама актриса. А ось за Христину прийняли її рідну сестру, ефектну блондинку Карину.

"Коментар в каруселі підштовхнув мене викласти це фото окремо. Ми з сестрою @karina__asmus дійсно дуже схожі і завжди були. Нас часто називали близнюками, хоча я старше Каріни на 3 роки. Але ось я пофарбувалася і мені цікаво - схожість досі дуже сильна або вже не так?",- підписала фото зірка.

У коментарях стали сперечатися з приводу схожості сестер. Одним дівчата здалися близнючками, а інші і зовсім не помітили подібності.

"Тепер Карина більше схожа на Христину, ніж Христина на Христину", "я, напевно, чогось не розумію, але, як вас можна переплутати!? Ви Різні", "як на мене одне обличчя", "вона виглядає набагато молодше вас", "очі схожі... Подібність безумовно є! Видно, що сестрички», «і тепер ваша сестра схожа на Вас колишню більше, ніж ви самі)))», «для мене не схожі зовсім)», - пишуть люди.

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