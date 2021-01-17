Актриса Христина Асмус раптово заговорила про старість та холод

Як передає Politeka.net, 32-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала себе крупним планом в теплому в'язаному светрі бежевого кольору.

Асмус, яка недавно перефарбувалася в чорний колір, зі злегка скуйовдженим волоссям та хитренькою посмішкою подивилася в камеру, зізнавшись у підписі: "А колготки, виявляється, реальна тема 😂 а якщо ще й одні на інші, то взагалі шикардос!! 🤪".

Христина заявила, що це "перша зима, коли вона про стиль думає в останню чергу"

"😅 Старію, мабуть))) ви як? Не замерзли? 🥶", - запитала у своїх фанатів актриса.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі припустили, не дивно, що Асмус, яка залишилася в гордій самоті після розлучення з коміком Гаріком Харламовим, доводиться "зігріватися" всім доступними підручними засобами.

"Замерзли, в Пітері -20 весь тиждень, такого сто років не було )"

"Термо теж тема, ахах"

"Кріс, ну серйозно! Брюнеткою тобі дуже добре!"

"Капець замерзли, сам у дружини колготки забрав, що поробиш, підштаники в пранні😂"

"Двоє😂це не межа для мене. Ще й шкарпетки з ангори🙌"

Раніше ми повідомляли, в Мережі радикальну зміну іміджу Асмус пов'язували з її розлученням, на що актриса заявила - стала брюнеткою через нову роль в проекті.

"Дивно, але це було одне з найлегших рішень у моєму житті! На нього мені знадобилося максимум кілька секунд", - пояснювала Христина.

Нагадаємо, Асмус приголомшила несподіваним возз'єднанням з Харламовим:»Все налагодиться, і йому важко і...".

Також Politeka писала, що лисіючий Харламов показав, з ким проводить час без Асмус, Тарзан не втримався: соковитий кадр.