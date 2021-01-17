Актриса Кристина Асмус внезапно заговорила о старости и холодах
Как передает Politeka.net, 32-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала себя крупным планом в теплом вязаном свитере бежевого цвета.
Асмус, недавно перекрасившаяся в черный цвет, со слегка взъерошенными волосами и хитренькой улыбкой посмотрела в камеру, признавшись в подписи: "А колготки, оказывается, реально тема 😂 А если ещё и одни на другие, то вообще шикардос!! 🤪".
Кристина заявила, что это "первая зима, когда она о стиле думает в последнюю очередь"
"😅 Старею, видимо))) Вы как? Не замёрзли? 🥶", - спросила у своих фанатов актриса.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые предположили, неудивительно, что Асмус, оставшейся в гордом одиночестве после развода с комиком Гариком Харламовым, приходится "согреваться" всем доступными подручными средствами.
"Замёрзли, в Питере -20 всю неделю, такого сто лет не было )"
"Термо тоже тема, ахах"
"Крис, ну серьезно! Брюнеткой тебе очень хорошо!"
"Капец замёрзли, сам у жены колготки забрал, что поделать, подштанники в стирке😂"
"Двое😂это не предел для меня. Ещё и носочки из ангоры🙌"
Ранее мы сообщали, в Сети радикальную смену имиджа Асмус связывали с ее разводом, на что актриса заявила - стала брюнеткой из-за новой роли в проекте.
"Удивительно, но это было одно из самых легких решений в моей жизни! На него мне потребовалось максимум несколько секунд", - объясняла Кристина.
Напомним, Асмус ошарашила неожиданным воссоединением с Харламовым: «Все наладится, и ему тяжело и…».
Также Politeka писала, что лысеющий Харламов показал, с кем проводит время без Асмус, Тарзан не удержался: сочный кадр.