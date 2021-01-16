Скандальна російська актриса Христина Асмус відверто розповіла, як зважилася обрізати і покристи своє натуральне світле волосся
Колишня дружина Гаріка Харламова завжди була відома як натуральна блондинка, яка, за власним визнанням, жодного разу в житті не фарбувала волосся. Однак, не так давно зірка зважилася на кардинальні зміни: підстриглася під каре і пофарбувала свій натуральний блонд в чорний колір.
Як повідомляє Politeka.net, в новому пості актриса розповіла про те, як зважилася на цей крок.
"Загалом, було передбачувано, що більшість ЗМІ і коментаторів зв'яжуть новий колір волосся з розлученням. Але я пофарбувалася для зйомок. І спочатку найпопулярніше питання було - «як ти на це зважилася?!!». Відповідаю: дивно, але це було одне з найлегших рішень в моєму житті! На нього мені знадобилося максимум кілька секунд", - зізналася Асмус.
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Вона додала, що рада, що продюсери запропонували їй піти на цей крок і були проти того, щоб вона використовувала перуку.
"У мене взагалі дуже часто запитують чи готова я змінюватися заради ролі? Хлопців, та мрію! Будь-який колір волосся, будь-яка довжина, хоч поголитися налисо або збрити брови)))) зробити героїні брекети або сточити зуби, в кінці кінців. У цих трансформаціях і є самий кайф!",- додала актриса.
Вона поділилася фото, на якому позує в перший день проекту, для якого їй довелося пофарбуватися. На ній Спортивний одяг і чорна шкіряна куртка. Разом зі своїм чорним волоссям актриса виглядає на знімку досить суворо і незвично.
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