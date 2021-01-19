Популярная украинская певица Светлана Лобода примерила стильный костюм с откровенными деталями

Как сообщает Politeka.net, звезда, которая уже давно перебралась в Россию, решила поделиться с поклонниками снимком со своей новой фотосессии для модного журнала.

Так, на фото Лобода запечатлена прямо в процессе съемки. Для гламурного фотосета певице подобрали очень стильный образ. Звезда позирует в черном брючном костюме, под которым можно увидеть короткий топ с очень глубоким декольте. Такая вызывающая деталь не может не привлечь к себе внимание.

В подписи к фото певица раскрыла свое отношение к печатным изданиями.

«Я из тех олдскульных ребят, которые по-прежнему читают и глянец и книжки в натуре, так сказать. конечно рано или поздно все уйдет в цифру, но от этого реальное воплощение только приобретет. Журналы - станут яркими тейблбуками, а книги - драгоценными источниками знаний с запахом бумаги и чернил», - написала Лобода.

Ее поклонники бурно отреагировали на пост звезды.

«Костюм огонь», «Красавица», «Умница! Ты просто супер!», «Какая же Вы роскошная, Светлана Сергеевна», «Что ты делаешь Света? Что делаешь со мной», «Сногсшибательная», «Сразу видно, что есть чувство стиля», «Твои глаза сияют всегда», - пишут люди.

Напомним, Лобода посветила бюстом в "подпрыгнувшем" бикини и запела от удовольствия: "Вот так и живем...".

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