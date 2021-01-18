Певица Светлана Лобода не сдержала приятных эмоций - заслужила

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала, как наслаждается жизнью на экзотических Мальдивах.

После концертов и напряженной работы в канун нового года, Светлана, наконец, позволила себе расслабиться. Ранее артистка заявляла, что январь, традиционно, посвящет отдыху и семье.

Загорелая и лоснящаяся под тропическим солнцем Лобода блеснула упругим бюстом в белом бикини, верх которого предательски "подпрыгнул", оголив запретные линии.

Дополнив пляжный лук соломенной черно-белой шляпкой, солнцезащитными очками и пестрым парео, Светлана продефилировала, цокая каблучками и напевая один из мотивов - когда душа радуется, то почему бы и не запеть перед камерой.

На следующих кадрах артистка уже сидела на чистом песочке: девушка засняла свою тень.

"Эмираты, Мальдивы... вот так и живем - красота!", - приговаривала томным голосом счастливая Лобода.

До этого мы рассказывали, как сочная Лобода разгорячила публику образом в леопардовом бикини. Будто встречая океан, Светлана повернулась к нему лицом, раскинув руки (а к камере "подрумяненными булочками"). Ветер растрепал ее волосы и, казалось, что от снимка так и веет солеными брызгами.

«Фигура огонь только у Светланы Сергеевны от каждого нового фото - получаешь эстетическое наслаждение», «Как с обложки, обалденно!», «Нереально красиво!», «Вот это я понимаю безупречный вид на океан», - отреагировали пользователи.

Напомним, Лобода проиграла рядом с красоткой-мамой в купальнике, кадры с отдыха: "Моложе дочери выглядит".

Как сообщала Politeka, сочная Лобода довела до приятной дрожи в ультра-коротком платье: "Света шикарна".

Также Politeka писала, что Лобода в "соскользнувшем" топе прижала дочь к себе, заставив публику ойкнуть: "Сильные эмоции...".