Певица Светлана Лобода не сдержала приятных эмоций - заслужила
Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала, как наслаждается жизнью на экзотических Мальдивах.
После концертов и напряженной работы в канун нового года, Светлана, наконец, позволила себе расслабиться. Ранее артистка заявляла, что январь, традиционно, посвящет отдыху и семье.
Загорелая и лоснящаяся под тропическим солнцем Лобода блеснула упругим бюстом в белом бикини, верх которого предательски "подпрыгнул", оголив запретные линии.
Дополнив пляжный лук соломенной черно-белой шляпкой, солнцезащитными очками и пестрым парео, Светлана продефилировала, цокая каблучками и напевая один из мотивов - когда душа радуется, то почему бы и не запеть перед камерой.
Дети Пугачевой и Галкина изменились до неузнаваемости, в сети не скрывают восторга: "Чудо чудное"
Влад Яма из "Танців з зірками" покинул Украину вместе с женой, неожиданное фото: "Тут и гадать нечего..."
"Холостячка" Мишина честно рассказала о том, как снимается в интимных сценах: "Под одеялом уже не то"
Располневшая Королева ошарашила видом в купальнике, звезду просто не узнать: "Худеть никогда не поздно..."
Авто попало в фатальное ДТП, удалось выжить лишь одному: подробности и кадры трагедии
На следующих кадрах артистка уже сидела на чистом песочке: девушка засняла свою тень.
"Эмираты, Мальдивы... вот так и живем - красота!", - приговаривала томным голосом счастливая Лобода.
До этого мы рассказывали, как сочная Лобода разгорячила публику образом в леопардовом бикини. Будто встречая океан, Светлана повернулась к нему лицом, раскинув руки (а к камере "подрумяненными булочками"). Ветер растрепал ее волосы и, казалось, что от снимка так и веет солеными брызгами.
«Фигура огонь только у Светланы Сергеевны от каждого нового фото - получаешь эстетическое наслаждение», «Как с обложки, обалденно!», «Нереально красиво!», «Вот это я понимаю безупречный вид на океан», - отреагировали пользователи.
Напомним, Лобода проиграла рядом с красоткой-мамой в купальнике, кадры с отдыха: "Моложе дочери выглядит".
Как сообщала Politeka, сочная Лобода довела до приятной дрожи в ультра-коротком платье: "Света шикарна".
Также Politeka писала, что Лобода в "соскользнувшем" топе прижала дочь к себе, заставив публику ойкнуть: "Сильные эмоции...".