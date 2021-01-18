Известная британская певица Дуа Липа впечатлила сменой имиджа

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка репостнула фото, на котором позировала с короткой стрижкой белого цвета. Певица была одета в белое обтягивающее платье, которое подчеркнуло ее стройную фигурку. Девушка вытянулась на диване, едва не упустив свой бюст. Подкачанный руки звезды впечатлили фанатов, а многочисленные татуировки на теле привлекли внимание.

Идеальное лицо, оттененное косметикой, завершило страстный образ.

«Вот она! Прости, я опоздала на вечеринку, Дуа Липа», - подписали фото.

Как оказалось, на кардинальное перевоплощение кумир молодежи решилась ради съемки в британском Vogue. Фото с такой же прической она публиковала ранее в сети. Судя по всему, девушка использовала парик, но волосы на фото выглядят вполне натурально.

Как известно, Дуа Липа – британская восходящая звезда косовского происхождения. Она очень популярна у себя на родине, а также в США и Европе. На данный момент на певицу в Инстаграм подписано почти 60 миллионов человек. Карьеру певица строит с 2015 года, но уже в 2019 году ей удалось получить две престижные награды Гремми.

Напомним, что Дуа Липа в пикантной позе перед зеркалом бесстыже сверкнула своим богатством без белья: "Хочется прикоснуться".

Как сообщала Politeka, дерзкая Дуа Липа в коже устроилась на полу, посветив своим богатством: «Горячая крошка».

Также Politeka писала, что непредсказуемая Дуа Липа с новой стрижкой и в кружевах поманила к себе томной позой: "Кэти Перри?".