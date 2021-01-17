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Британська співачка і модель Дуа Ліпа у відвертому вбранні влаштувалася на підлозі в пікантній позі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram поп-зірка опублікувала неоднозначне фото. Ліпа була одягнена в шкіряний наряд, який складався з обтягуючих штанів і тісного топа. Волосся красуні було розпущене. Дівчина розмістилася на підлозі, прийнявши пікантну позу для фотосесії. Однак погляди шанувальників привернуло екстра-декольте зірки, яке виглядало дуже гаряче. Кулон на шиї лише привертав увагу до бюста співачки.

Варто відзначити, що на фото можна побачити численні татуювання артистки, якими прикрашено багато ділянок її тіла.

За короткий час фото зібрало понад 600 тисяч лайків. У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Дуа! Ми тебе не заслуговуємо!", "Королева", "яка кішечка", "Ти виглядаєш чудово, Дуа Ліпа", "Ідеальне фото", "гаряча крихітка", - пишуть користувачі Мережі.

25-річна Дуа Ліпа стала популярною в Британії, але дуже швидко її пісні стали слухати по всій Європі і в США. Сьогодні співачка неймовірно популярна. В її Instagram майже 60 мільйонів підписників, а її пісні підкорюють чарти і хіт-паради.

Нагадаємо, що вибухова Дуа Ліпа в шкіряній сукні з розрізами вразила наповал зухвалою красою:"просто космос".

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