Звезда американских реалити-шоу и знаменитая модель Ким Кардашьян поделилась соблазнительными селфи, сделанным в ванной
Как известно, 40-летняя красотка обожает делиться своими снимками в соцсетях, постоянно радуя поклонников новыми эпатажными образами. Как сообщает Politeka.net, звезда решила в очередной раз покрасоваться фигурой в белье на новом фото.
Так, Ким позирует в комплекте спортивного белья собственного бренда. Коричневый спортивный лиф и такой же низ идеально сочетаются с ее цветом кожи и глаз, делая внешность модели еще более притягательной. Сверху Кардашьян решила накинуть свободную домашнюю кофту того же цвета.
Сделать селфи звезда решила прямо у себя в ванной. Она сфотографировалась в зеркале, засветив кусок душа на заднем плане. Красотка томно приподняла рукой волосы и надула губки в забавном выражении лица.
«Небольшое селфи в ванной», - подписала кадр Кардашьян.
Дети Пугачевой и Галкина изменились до неузнаваемости, в сети не скрывают восторга: "Чудо чудное"
Располневшая Пугачева ошарашила видом под ручку с экс-мужем Королевой: "Столько лет вместе..."
Санина из "Танців з зірками" внезапно осталась без мужа, певица в печали: "Впервые за 12 лет..."
15-летняя дочь Поляковой смутила видом, слишком натянув трусы купальника: «Господи, девочка, угомонись»
Звезду "1+1" Таран экстренно убрали из эфиров, что произошло с любимицей зрителя: "Мы не встретимся..."
Ее поклонники тут же отреагировали.
«Что за малышка», «Восхитительная 2021 тебе идет, детка», «Ты такая красивая», «Ты просто невероятная», «Милая и горячая», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Ким показала фото, на котором предстала в лифчике и обтягивающих шортах.
Звезда надела столь откровенную одежду, чем впечатлила своих поклонников. Ким приняла довольно горячую позу, из-за которой она едва не вывалила бюст.
Напомним, Ким Кардашьян со знойной сестричкой Кортни впечатлили аппетитными видами в бикини.
А еще Politeka писала, что томная Ким Кардашьян в гладеньком костюме изящно присела на корточки.
Также Politeka сообщала, что пышногрудая Ким Кардашьян порезвилась на природе, обтянув свои прелести «невидимой» тканью.