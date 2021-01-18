Перед такой нельзя устоять

Звезда американских реалити-шоу и знаменитая модель Ким Кардашьян поделилась соблазнительными селфи, сделанным в ванной

Как известно, 40-летняя красотка обожает делиться своими снимками в соцсетях, постоянно радуя поклонников новыми эпатажными образами. Как сообщает Politeka.net, звезда решила в очередной раз покрасоваться фигурой в белье на новом фото.

Так, Ким позирует в комплекте спортивного белья собственного бренда. Коричневый спортивный лиф и такой же низ идеально сочетаются с ее цветом кожи и глаз, делая внешность модели еще более притягательной. Сверху Кардашьян решила накинуть свободную домашнюю кофту того же цвета.

Сделать селфи звезда решила прямо у себя в ванной. Она сфотографировалась в зеркале, засветив кусок душа на заднем плане. Красотка томно приподняла рукой волосы и надула губки в забавном выражении лица.

«Небольшое селфи в ванной», - подписала кадр Кардашьян.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«Что за малышка», «Восхитительная 2021 тебе идет, детка», «Ты такая красивая», «Ты просто невероятная», «Милая и горячая», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ким показала фото, на котором предстала в лифчике и обтягивающих шортах.

Звезда надела столь откровенную одежду, чем впечатлила своих поклонников. Ким приняла довольно горячую позу, из-за которой она едва не вывалила бюст.

Напомним, Ким Кардашьян со знойной сестричкой Кортни впечатлили аппетитными видами в бикини.

А еще Politeka писала, что томная Ким Кардашьян в гладеньком костюме изящно присела на корточки.

Также Politeka сообщала, что пышногрудая Ким Кардашьян порезвилась на природе, обтянув свои прелести «невидимой» тканью.