Гарри Брант, сын известной 52-летней американской модели Стефани Сеймур и бизнесмена Питера Бранта, ушел из жизни в возрасте 24 лет

Причиной его смерти стала случайная передозировка отпускаемых по рецепту лекарств — он много лет боролся с наркозависимостью, пишет The New York Times.

«Мы всегда будем опечалены тем, что его жизнь была прервана этой разрушительной болезнью. Он многого достиг за свои 24 года, но у нас никогда больше не будет возможности увидеть, сколько еще Гарри мог бы сделать», — говорится в официальном заявлении семьи.

Брант был известен тем, что раздвинул границы гендерных стереотипов как в косметике, так и в одежде. Он пробовал себя в журналистике в качестве подросткового обозревателя журнала Interview своего отца, моделировал для Balmain и итальянского Vogue (среди прочих), и вместе со своим братом основал линию макияжа унисекс с MAC, выпустив коллекции в 2015 и 2016 годах.

По словам его родителей, в этом году он планировал поступить в новый центр реабилитации наркоманов и надеялся вернуться, чтобы сыграть большую роль в творческой части журнала Interview.

Помимо Питера, у Гарри остались младшая сестра, а также старший сводный брат от предыдущего брака его матери с гитаристом Томми Эндрюсом и четыре сводных брата и сестры от предыдущего брака его отца с Сандрой Брант. (Другой сводный брат от предыдущего брака Бранта умер в 2019 году).

«Гарри был не просто нашим сыном. Он был также замечательным братом, любящим внуком, любимым дядей и заботливым другом. Он был творческой, любящей и сильной душой, которая принесла свет в сердца стольких людей. Он был действительно красивым человеком внутри и снаружи», — говорится в официальном заявлении семьи.

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