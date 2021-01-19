Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова усьроила излюбленное купание в купели на улице

Недавно скандальная балерина рассказала, что активно готовится к предстоящему спектаклю и поэтому в ее графике теперь много физической нагрузки, занятий, репетиций и практически полное отсутствие еды. Впрочем, этим Волочкова даже гордится, ведь это идеальная возможность для нее сбросить лишнее.

По словам Анастасии, сейчас она ест только полчашки постного острого овощного супа со шпинатом без соли по утрам, а вечером два вареных всмятку яйца. Дополнение к ее похудению составляют массаж и русская баня с купелью. Фото с купания в купели на морозе Анастасия решила опубликовать сегодня в Инстаграм.

«Поздравляю с Крещением.🙏 Окунусь в ледяную Купель и мчу на прогон перед завтрашним спектаклем и празднованием дня рождения.🩰🦢», - написала Волочкова, изображая на кадре скромность.

Прикрывшись банным веником, Анастасия позировала на фоне заснеженного двора без одежды и малейшего смущения.

Рождество не стало исключением для купания, балерина также залезла в купель, предварительно полностью раздевшись. Интимные места звезда прикрыла банным веником.

«Если в Купели нет льда, то его может заменить снежок», - подписала компрометирующий снимок Волочкова.

На антифанатских страницах с удовольствием обсудили новую выходку звезды.

«Шо, опять?! Уже б убрала веник и повесила ценник. Хоть какое-то разнообразие», «тоска зеленая, могла бы ради праздника соорудить», «Никакой фантазии. Мы так скоро верить перестанем, что она счастлива», «У соседей кипит жизнь, люди отмечают Рождество им весело они явно с семьей и друзьями, и только Васька сидит на крыльце и зырит на чужую радость», - пишут люди.

Напомним, что Волочкова расставила ноги перед молоденьким Дедом Морозом, кадр бесстыдства: "Новый год для взрослых".

Как сообщала Politeka, безбашенная Волочкова в одних стрингах устроила танец «падающего лебедя» прямо на улице: «Накидалась и сразу в…».

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