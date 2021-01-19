Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян соблазнила формами в красивом купальнике
Соблазнительница демонстрирует свои знаменитые формы, покоряя красотой, пишет Politeka.net. Поклонники постоянно вспоминают самые жаркие образы Ким.
В этот раз в одной из фан-групп появились снимки, на которых звезда блистает в купальнике из бархата.
Модель подчеркнула и приподняла формы благодаря тесному топику.
Смотрелись формы очень соблазнительно и приковывали к себе взгляд.
Полностью раздетая Волочкова выскочила на мороз, повторив свой коронный номер: "Поздравляю..."
Сонная Каменских показала настоящую себя рядом с Потапом в постели: "Третий не лишний"
Весна опоздает, синоптик разочаровал украинцев "снежным" прогнозом: "Настоящее тепло придет лишь..."
Продление локдауна, в Кабмине экстренно объявили свое решение: "С 25 января мы перейдем в..."
Располневшая Королева ошарашила видом в купальнике, звезду просто не узнать: "Худеть никогда не поздно..."
Плавочки-стринги оголяли пышные ягодицы модели, благодаря которым она прославилась на весь мир.
В таком виде Ким позировала на пляже с черным песком. А позже звезда отмылась из чистого кувшина.
За несколько часов пост собрал почти 700 лайков и много комментариев. Пользователи сети с восторгом описали формы звезды, делая самые лучшие комментарии.
"Единственная в мире женщина, которую я люблю", - написал один из поклонников.
Отметим, Ким Кардашьян родилась в 1980 году в состоятельной семье Крис Дженнер – продюсера на телевидении и автора собственного шоу; и Роберта Кардашьяна - адвоката, который стал известен после защиты в суде своего приятеля, футболиста О'Джей Симпсона.
Девушка прославилась, снимаясь в реалити-шоу "Семейство Кардашьян", а также благодаря своей дружбе с моделью Пэрис Хилтон.
Кроме того, красотка сделала несколько пластических операций, в частности изменила форму ягодиц. О пятой точке звезды стали сочинять песни, а женщины теперь мечтают о таких формах и тоже делают операции.
Напомним, Ким Кардашьян со знойной сестричкой Кортни впечатлили аппетитными видами в бикини
А еще Politeka писала, что томная Ким Кардашьян в гладеньком костюме изящно присела на корточки
Также Politeka сообщала, что пышногрудая Ким Кардашьян порезвилась на природе, обтянув свои прелести «невидимой» тканью