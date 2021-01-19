Звезда продемонстрировала все, чем гордится

Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян соблазнила формами в красивом купальнике

Соблазнительница демонстрирует свои знаменитые формы, покоряя красотой, пишет Politeka.net. Поклонники постоянно вспоминают самые жаркие образы Ким.

В этот раз в одной из фан-групп появились снимки, на которых звезда блистает в купальнике из бархата.

Модель подчеркнула и приподняла формы благодаря тесному топику.

Смотрелись формы очень соблазнительно и приковывали к себе взгляд.

Плавочки-стринги оголяли пышные ягодицы модели, благодаря которым она прославилась на весь мир.

В таком виде Ким позировала на пляже с черным песком. А позже звезда отмылась из чистого кувшина.

За несколько часов пост собрал почти 700 лайков и много комментариев. Пользователи сети с восторгом описали формы звезды, делая самые лучшие комментарии.

"Единственная в мире женщина, которую я люблю", - написал один из поклонников.

Отметим, Ким Кардашьян родилась в 1980 году в состоятельной семье Крис Дженнер – продюсера на телевидении и автора собственного шоу; и Роберта Кардашьяна - адвоката, который стал известен после защиты в суде своего приятеля, футболиста О'Джей Симпсона.

Девушка прославилась, снимаясь в реалити-шоу "Семейство Кардашьян", а также благодаря своей дружбе с моделью Пэрис Хилтон.

Кроме того, красотка сделала несколько пластических операций, в частности изменила форму ягодиц. О пятой точке звезды стали сочинять песни, а женщины теперь мечтают о таких формах и тоже делают операции.

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