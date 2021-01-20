Звезды любят подчеркивать свои шикарные формы, а что если не латекс может это сделать так идеально

Давайте посмотрим на звезд, которые иногда выделяют свои изгибы латексом, пишет Politeka.net.

Тина Кароль нередко выбирает наряды, которые подчеркивают ее роскошную фигуру. Латекс выделяет ее пышную грудь и тонкую талию, тем самым артистка впечатляет изгибами и выглядит безупречней.

В СМИ проскочила информация, чтобы поддерживать себя в идеальной форме звезде помогает диета "кетоз", при которой можно есть мало овощей.

Певица Ани Лорак склонна к полноте, но когда она в идеальной форме, то может позволить себе самые смелые наряды.

Артистка пьет много воды, употребляет углеводы только до обеда, а также занимается спортом по полчаса в день.

Певица MARUV славится своим талантом и эпатажем. Звезда обожает вещи из латекса и часто их носит.

Звезда очень следит за фигурой. Красотка отказалась от мяса, рыбы, картошки и старается не употреблять помидоры.

"Суперблондинка" Оля Полякова поражает своей стройностью и эффектностью.

Секреты идеальной фигуры артистки спорт и питание. Звезда любит делать выпады и бегает.

Певица исключила из своего рациона такие продукты, как: хлеб, сахар, белый рис, все злаки с крахмалом и глютеном, все жареное, копченое и соленое.

Эффектная Надя Дорофеева тоже не отстает от своих коллег и подчёркивает фигуру латексом.

Красотка призналась, что особых секретов ее стройности нет, она может с легкостью съесть картофель, котлету, пасту, пирожок.

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