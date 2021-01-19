Популярная украинская певица Наталья Могилевская раскрыла, что думает об усыновлении детей

Как известно, артистка не любит афишировать личную жизнь, хотя поклонники периодически подозревают ее в романах с тем или иным мужчиной. 45-летняя звезда дважды была замужем, однако детей у нее нет.

Накануне Могилевская решила пообщаться со своими поклонниками и ответить на их вопрос. Один из них поднял тему детей.

«Как вы относитесь к усыновлению?», - поинтересовался фанат.

Судя по ее ответу, отношение Могилевской к этой теме положительное. Певица также загадочно отметила, что если женщина готова к материнству, ребенок у нее обязательно появится.

«Готов ученик – найдется и учитель. Готова стать матерью – найдется и ребенок», - заявила звезда.

Отметим, что со своим первым мужем, бизнесменом Дмитрием Чалым, Могилевская рассталась в 2005 году спустя всего год после свадьбы. Уже в 2006 она вышла замуж повторно за предпринимателя Егора Долинина. Они прожили вместе пять лет, после чего также развелись.

Недавно Могилевская вызвала новую волну слухов о своей личной жизни, засветившись в компании миллионера Олега Рыжова. Впрочем, несмотря на многочисленные совместные фотографии, певица заверяет, что их связывает исключительно дружба, а также работа над одним проектом.

Напомним, Могилевская после встреч с красавцем-миллионером впечатлила неожиданным фото, в сети ахнули: «В декрет!».

Как сообщала Politeka, 45-летняя Могилевская завела красавца-миллионера, заставив плясать под свою дудку.

Также Politeka писала, что Могилевская задрала халат и раскрыла душу после озорства с красавцем-миллионером: "Как холодный душ".