Эпатажный российский певец Филипп Киркоров похвастался роскошным отдыхом на дорогом курорте

Как сообщает Politeka.net, артист поделился новыми снимками в своем Инстаграм. Сейчас певец наслаждается жарким солнцем в Дубае вместо того, чтобы прозябать в холодной январской России.

На новых фото Киркоров показал, как наслаждается отдыхом под пальмами на фоне моря и шезлонгов. Причем даже на отдыхе он оказался верен себе: певец позирует в ярком костюме из рубашки и шорт от именитого бренда. Дополняют его образ кепка и стильные очки. Наряд с золотистым узором выглядит очень броско и не по-курортному дорого.

«Каникулы продолжаются…в кругу самых близких», - подписал снимки певец.

Поклонники Киркорова тут же принялись обсуждать его пост.

«Красивыыый, летний, загляденье одно сплошное», «Вы как всегда превосходен», «Мы рады за вас Филипп! Шикарного отдыха! Любим!», «когда Киркоров созреет? когда ему надоест вот эта показушность тряпочная?», «Вы шикарный! Хорошего вам отдыха», «Несравненно красив», - пишут люди.

Ранее мы писали, что в аккаунте Киркорова появилась новая фотография, на которой он сидит в кафе, а позади него стоит его маленькая дочь. При этом Алла-Виктория трогательно обнимает отца, положив голову ему на плечо.

Напомним, 49-летняя Орбакайте вплотную со скандальным Полуниным впечатлила Киркорова: "Нереальная пара!".

Как сообщала Politeka, Киркоров нарвался на гнев россиян из-за кадров с 9-летней дочерью.

Также Politeka писала, что Кристина Орбакайте на отдыхе с шумным Киркоровым заявила о родичах-свиньях: "Мой хороший....".